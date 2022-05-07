Mehmet Demirkol ve Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu'na 'vız gelir tırıs gider' tepkisi

Yandaş isimlerle yaptığı Karadeniz turuna gelen tepkiler sonrası açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" sözleri tepki çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu sözleri eleştirirken, bu isimler arasında futbol yorumcusu Mehmet Demirkol ve oyuncu Şahan Gökbakar da vardı.

Demirkol "Ne vız gelir ne tırıs geçer" derken, Gökbakar ise, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey" ifadesini kullandı.

Ne vız gelir ne tırıs geçer... — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) May 6, 2022