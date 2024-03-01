Mehmet Cengiz'e eşi tarafından boşanma davası açılmasına ilişkin habere erişim engeli

Cengiz Holding patronu Mehmet Cengiz'e, eşi ve 6 çocuğunun annesi Fatma Cengiz tarafından 2019 yılında "şiddetli geçimsizlik ve zina" gerekçesiyle boşanma davası açılmasına ilişkin haberimize erişim engeli getirildi.

Fatma Cengiz, 2019 yılında, aylık 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat talep etmişti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu tarafından dilekçe veren Fatma Cengiz, 30 yıllık eşi Mehmet Cengiz’in ailesine karşı manevi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürmüş ve eşinin "iş ilişkilerinden kaynaklanan özel uçakları ile olağandışı yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri nedeniyle bir gecelik veya günü birlik ilişkilerinden haberdar olduğunu" belirtmişti.

Mehmet Cengiz’in bir kadınla yaşadığı ilişkiyi duymayan kimsenin kalmadığını ileri süren Fatma Cengiz, bu ilişkiden olan çocuğu tanıdığını ve nüfusuna geçirdiğini belirtmişti.

'Londra'da ve İstanbul'da daire aldı'

Dilekçede, Mehmet Cengiz’in ilişkisi olan kadına Londra’da 1, İstanbul Çengelköy’de 1, Göztepe’de 2, Bulgurlu’da 2 daire, Çanakkale Bozcaada’da bir parsel ve Düzce’de 2 daire bir parsel geçirdiği iddia edilmişti.

'Psikolojik şiddet uyguladı'

Dilekçede, ilişki yaşadığı kadınla birlikte sık sık yurtdışına özel uçağıyla seyahat ettiği ileri sürülen Mehmet Cengiz’in "zina nedeniyle ağırlı kusurlu olduğu", Fatma Cengiz’e uyguladığı psikolojik şiddete çocuklarının da tanık olduğu belirtilmişti

Mal varlığına tedbir konulmasını istemişti

Dilekçede evlilik birliği içerisinde 2002’den sonra edindiği ve çalışmasının karşılığı olduğundan edinilmiş mal niteliğindeki şirket hisselerinin ve şirket hisselerinden gelen yıllık gelirinin yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi, yine mal niteliğindeki adına kayıtlı gayrimenkuller ve taşıtların yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulması istenmişti.

400 milyon TL tazminat istemişti

Dilekçede, her ay 150 bin dolar aylık ödeme yaptığı belirtilen Fatma Cengiz’in, bu meblağ ile kişisel ve sağlık masraflarını, ulaşım giderleri ile evde çalışan personelin maaşını ve sosyal sorumluluklarını karşıladığı belirtilmişti. Fatma Cengiz, aylık 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL de tazminat talep ederek mahkemenin boşanmalarına karar vermesini istemişti.

İstanbul Havalimanı başta olmak üzere inşaat, otoyol, köprü, tünel, enerji, sigorta, havacılık, maden, turizm, baraj, liman, metro, demir yolu, turizm tesisleri alanlarında faaliyet gösteren Cengiz Holdin'in sahibi Mehmet Cengiz AKP'nin ihya ettiği patronlardan. Cengiz "milletin ... koyacağız" sözleriyle de tanınıyor.