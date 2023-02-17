Mehmet Cengiz: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kızılay ve AFAD için bağış toplamak amacıyla yapılan ortak "3 milyar liralık bağış yaptığını" ilan etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sevgili Beşli Çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise bugün OdaTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu acı günde böyle şey konuşulur mu ya. Yardımla ilgili borcum çıkarsa (Kemal Kılıçdaroğlu) bunu o borçtan düşmesin. Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim. Çok yadırgadım" dedi.

'Bağış' şovundan birgün sonra Cengiz Holdin'ge vergi muafiyeti ve teşvik

Öte yandan Mehmet Cengiz'in 'bağış' programına bağlanmasından bir gün sonra Cengiz Holding'e ait Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya'da yapılacak yatırım projesinin, yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacağı bildirildi.