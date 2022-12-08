Mehmet Bozkurt yoldaşları tarafından uğurlandı

Türkiye Komünist Partisi üyesi, araştırmacı tarihçi ve yazarımız Mehmet Bozkurt bugün yoldaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Saat 12.00'de Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda yapılan tören Enternasyonal Marşı eşliğindeki saygı duruşuyla başladı.

'Hayata ve siyasete bu kadar sağlıklı bağlanan çok az kişiye tanık oldum'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Sözlerine "Burada toplanmamızın amacı asla bir toplantıya sığmayacak olan güzel bir insanı kısaca anlatmak" diyerek başlayan Okuyan, "Biz siyasi bir mücadele içinde tanıştık, hayata ve siyasete bu kadar sağlıklı bağlanan çok az kişiye tanık oldum. Cesaret, çok gelişkin bir ahlak, dayanışma ruhu, bencillikten uzaklık, kararlılık, çalışkanlık, hayatı başkaları için kolaylaştırmak..." dedi.

Bozkurt'un komünist kimliğini yazarak öne çıkarttığını belirten Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bize örnek bir insan, örnek bir kardeş, örnek bir yoldaş, ağabey ve onun yazdıkları kaldı. Bunlar bizim için çok değerli. Yaşamının çok büyük kısmında hep yazdıysa, bu yazdıklarını kendi için yazmadı. O zaman bizim o yazılanları daha kıymetli kılmamız lazım."

'Dik durmayı bize sen öğrettin'

Kemal Okuyan'ın ardından konuşan Mehmet Bozkurt'un amcasının oğlu Fatih Bozkurt ise şöyle konuştu:

"Yiğit, mücadeleci, onurlu, iyi ve dik durmayı bize sen öğrettin. Yolun açık olsun, ışıklar yoldaşın olsun. Güle güle Mehmet abi, güle güle."

Mehmet Bozkurt gerçekleştirilen törenin ardından yoldaşlarının alkışları eşliğinde salondan çıkartıldı. Bozkurt, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.