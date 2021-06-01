Mehmet Ağar’ın ardından Tolga Ağar da Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi

Hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina’da yönetim değişti.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı.

Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu. Tolga Ağar 2014 yılından bu yana şirketin yönetiminde yer alıyordu.

Haberde 17 Mayıs tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'nun kararı aldığı görülürken, kararın Noter'den onaylatılarak Ticaret Sicile bildirilmesi için 31 Mayıs'ın beklendiği görülüyor.



