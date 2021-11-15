MEE: İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya dışarıdan gelen her telefona dinleme cihazı koydu

İsrail Ordusu'nun Gazze'ye ve Batı Şeria'ya ithal edilen tüm cep telefonlarını ve sabit telefonları dinlediği iddia edildi. İngiltere menşeli Middle East Eye (MEE), bir İsrail askeri istihbarat görevlisine dayandırdığı haberinde ordunun Filistinlilere şantaj yapmak için işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren mobil ağları aktif olarak dinlediğini yazdı.

İsrail Ordusu'nun "Birim 8200" istihbarat birliklerinin eski bir üyesinin verdiği demeçte, yüzlerce İsrail Ordusu askerinin Batı Şeria ve Gazze'deki telefon görüşmelerini düzenli olarak dinlediğini söyledi. İsmi verilmeyen kaynak, güney Kerem Şalom gümrük kapısı üzerinden Gazze'ye ithal edilen tüm cep telefonlara ve sabit telefonlara bir dinleme cihazı yerleştirildiğini söyledi. Kaynak ayrıca işgal altındaki Filistin'de faaliyet gösteren iki mobil ağı da kullanan herkesin gözetim altında olduğunu belirtti.

İddiaya göre İsrail askerlerine ayrıca Filistinlilerin fişlenme veri tabanının derlenmesine yardım ettikleri için "ödüller" de verildi.

'Şantaj için de kullanılıyor'

İsrail'in Şin Bet iç istihbarat servisi haberde belirtildiği üzere sadece "siyasi olarak aktif Filistinlileri" ve "potansiyel güvenlik tehditlerini" izlemekle kalmıyor. İsrailli görevlilerin, muhbir ağına katılmaları için şantaj malzemesi olarak kullanmak üzere eşlerini aldatanları ve eşcinselleri de tespit etmek için çalıştığı bildirildi.

Eski İsrail Ordusu mensubu gazeteye verdiği demeçte bu kitlesel gözetleme sisteminin arkasındaki görevin askerliğinin bir parçası olarak Arapça öğrenen askerler tarafından yürütüldüğünü söyledi. Bu birliklerin özellikle ana dili Arapça olan Dürzi askerler veya Suriye asıllı askerler tarafından oluştuğu bildirildi.

Söz konusu eski istihbaratçı MEE'ye verdiği demeçte "Orduda görevli askerler, sevişme konuşmalarını duyduklarında gülerlerdi. Askerler konuşmaları kaydedip arkadaşlarına yollar. Bu, orada yaşayan her Filistinlinin mahremiyetine yönelik çok sert bir saldırı" dedi.