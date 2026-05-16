Medyascope’tan al haberi: Nuray Mert ve Ruşen Çakır 'devrimci önderler'miş

Ruşen Çakır’ın başında olduğu Medyascope adlı yayında bugün ilginç bir içerik yer aldı.

Karadeniz’in devrimci önderlerinin bir bölümünün listesinin yer aldığı “Karadenizin devrimci önderleri: Mustafa Suphi’den Kemal Pir’e uzanan devrimci yol” başlıklı haber Mustafa Suphi’yle başlarken, haberde Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Harun Karadeniz ve Terzi Fikri gibi isimler de yer aldı.

Bu devrimci önderler dışında Medyascope'un listesinde PKK kurucularına da yer verilirken, listenin en dikkat çeken iki ismi ise başka oldu.

Haberin girişinde şu sözlere verildi:

Bugün Karadeniz’in politik kimliği büyük ölçüde milliyetçi ve muhafazakâr bir çizgiye oturmuş olsa da, Türkiye’nin sol ve devrimci hareketlerinin önder kadrolarının önemli bir kısmı bu bölgeden çıkmıştır. Karadeniz’in dağlık coğrafyası, yoksul köylü ve işçi kitleleri, fındık-çay-tütün emekçilerinin sömürüsü ve anti-faşist direniş geleneği, devrimci düşüncenin yeşerdiği verimli bir bölge olmuştur.

Bu ifadelerle başlayan haberin son bölümünde iki ayrı liberal kaleme, Nuray Mert ve Ruşen Çakır’a da yer verildi.

Ruşen Çakır, yıllarca, gençlik döneminde sahip olduğu “solcu” etiketiyle AKP destekçiliği ve övgüsü yapmış liberal isimlerden biri. Dolayısıyla böyle bir haberde, üstelik sahibi olduğu sitede “devrimci önder” diye nitelenmesi olsa olsa kötü bir şaka olabilir.

Listede yine Çakır gibi bir dönemin en ateşli AKP destekçilerinden Nuray Mert’e de "devrimci" olarak yer verilmesi, en az Çakır’a yer verilmesi kadar komik.

Bu komiklik okurun büyük tepkisini çekince, bu iki isim de haberden kaldırılarak liste dışı kalmış oldu.