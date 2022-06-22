Medyanın hali: Ödülleri parayla sattılar, bir de tören düzenlediler

Medyaradar adlı sitede yer alan "Keskin Kalem" yazısında medyanın halini gözler önüne seren bir olaya işaret edildi.

Buna göre "ödüllü gazeteci" olmak için para ödeyen "gazeteciler" düzenlenen sahte törenle ödüllerini aldılar.

Törene ilişkin iddiaları içeren yazının bir bölümü şöyle:

"Medyamızda, bir parayla PR ödül skandal furyası yaşanıyor.

Dün birkaç sosyal medya paylaşımıyla- 5 bin lira karşılığı PR ödülü- gündem olunca, bugün ben de oturup çarkın nasıl döndüğünü siz sırdaşlarıma bir anlatayım dedim.

Şimdi TV’lerde, gazetelerde görüyorsunuz, ‘bilmem ne ödülü haber bültenimize verildi’ ya da ‘bilmem kim beni en iyi spiker seçti.’

Medyada çalışanlar zaten bu tür haberlere gülüyor da bilmeyenler için, kimin seçtiği, hangi otoritenin verdiği, neye göre verildiği ve mantar gibi her yerden türeyen bu ödüller için, bir Allah’ın kulu da çıkıp itiraz etmedi, sorgulamadı.

İtiraz yine düşe düşe medya mahallenizin tescilli, hunili delisi Keskin Kalem’e düştü.

Neyse sırdaşlar, lafı ağdalı ağdalı uzatmadan sadede geleyim.

Parayla ödül çarkı nasıl işliyor?

Şimdiiii aklı evvel bir PR’cı ya da PR’cılığa soyunmuş eski gazeteci, bir ödül icat ediyor.

Adını da gelin, ‘medyanın enleri-boyları ödülü’ koyalım :)

Ödül için ortalıkta dolanmayı, haber olmayı, PR’ı seven gazetecilerin kapısı çalınıyor.

Para toplanıyor.

Üç beş verin de sizi ‘ödüllü gazeteci yapalım’ deniliyor.

Sonraaaaa sponsorlar ayarlanıyor.

PR’cılar sadece gazeteciler değil, doktor, avukat, iş insanı…

Artık aklınıza kim gelirse bunların kapısını çalıp para toplayıp ödül kategorileri oluşturuyor.

Kimin kazanacağı zaten baştan belli!



PARAYI VEREN!

Kategorilerin diğer adayları çoğu zaman sadece tuzluk niyetine oraya koyuluyor.

Neyseeeee…

Paralar toplandı, adaylar belirlendi.

Lüks bir otel tutuluyor, bir de yarı ünlü sunucu.

Geceyi şenlendirsin diye bir iki şarkıcı.

Yuvarlak masaların üzerinde yemekler…

Sandalyelerde uzuun kuyruklu örtüler…

Masalar etrafına dizilmiş gazeteciler, medya yöneticileri, ekran yüzleri…

Ne sirk ama!

Neyse kazanan isimler anons ediliyor.

Parasını verdikleri ödülleri alıyorlar.

Bazıları role kendini kaptırıyor.

Gözyaşı döken mi, ailesine teşşekkür eden mi dersiniz.

Sanki Oscar aldılar!"