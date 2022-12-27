Medya şirketlerinin piyasa değerinde büyük gerileme

2022 yılında medya şirketlerinin piyasa değerinde 500 milyar dolar azalma yaşandı.

Yahoo'nun haberin göre; Netflix'in piyasa değeri yüzde 50 azalırken, Warner Bros ve Spotify şirketlerinin ise piyasa değerinde yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.

Paramount Global ve Disney hisselerinin yüzde 45 oranında değer kaybettiği aktarılırken, ABD'nin en çok izlenen televizyon kanallarından Fox'un piyasa değeri ise yüzde 20 geriledi.

Medya şirketlerinin piyasa değerinde yaşanan gerilemeler ile birlikte medya şirketlerinin piyasa değeri 2022'de 500 milyar dolar azaldı.