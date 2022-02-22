Medya Dayanışma Grubu: Gazetecilere dönük saldırıların cezasız kalışı cinayetlerin sebebi...

Medya Dayanışma Grubu, gazetecileri hedef alan saldırılara ilişkin, “Son yıllarda gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanması, yeni saldırıları, cinayetleri de beraberinde getirmiştir. Bu cinayetlerin ve saldırıların, arkasındaki güçlerle birlikte ortaya çıkartılması ve en ağır bir biçimde cezalandırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

On gazetecilik meslek örgütünden oluşan Medya Dayanışma Grubu’nun bugün yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmasının yeni saldırıları ve cinayetleri beraberinde getirdiği vurgulandı.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan, yayınladığı bir haberi beğenmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. Geçtiğimiz yıl Bursa Osmangazi ilçesinde radyo programcısı Hazım Özsu, programını beğenmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. Mersin Haberci gazetesi, haberlerini beğenmeyenler tarafından saldırıya uğradı.

‘Hükümetin acil bir eylem planı çıkarması gerekmektedir’

Gazetecilerin öldürülmesi boyutuna ulaşan bu saldırılar karşısında hükümetin acil bir eylem planı çıkartması gerekmektedir. Yerelinden ulusalına habercilik ve gazetecilik kaygısı dışında çabası olmayanların korunması gerekmektedir.

‘Cinayetler ve saldırıların arkasındaki güçler ortaya çıkarılmalı’

Son yıllarda gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanması, yeni saldırıları, cinayetleri de beraberinde getirmiştir. Bu cinayetlerin ve saldırıların, arkasındaki güçlerle birlikte ortaya çıkartılması ve en ağır bir biçimde cezalandırılması gerekmektedir.

‘Kamu çıkarını kendi hayatının önüne koyan gazetecilik mesleği korunmalıdır’

Gazetecilik, olayları, gerçekleri objektif bir şekilde okuyucuya ulaştırırken kamusal çıkarları ön planda tutar. Halkın haber alma hakkını ve kamu çıkarını kendi hayatının dahi önüne koyan gazetecilik mesleği korunmalı, buna karşı yapılan saldırılar en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

“Gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz’

Biz, aşağıda imzası bulunan basın meslek örgütleri olarak, başta Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan’ı öldürenlerin ve azmettirenlerin açığa çıkartılmasını, gazetecilere yönelik saldırılar karşısında cezasızlığa son verilmesini ve gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Toplumun nefes borularının kesilmesine biz basın meslek örgütleri olarak izin vermeyeceğiz. Gazeteci susarsa toplum susar.”

Açıklamada imzası bulunan gazetecilik meslek örgütleri şunlar: Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası. (ANKA)