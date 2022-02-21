Gazeteci Güngör Arslan'ı öldüren tetikçi: 'Seni rahat ettireceğiz' dediler

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan cinayetinin faili, ilk ifadesinde 2 kişinin kendisine “Güngör Arslan'ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz" dediğini anlattı.

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol’un haberine göre, R.Ö. emniyetteki ilk ifadesinde kendisini kişinin azmettirdiğini anlattı. 2 kişinin kendisine “Güngör Arslan'ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın, ailen de böyle bir sorun yaşamayacak’ dediğini anlatan R.Ö., daha sonra Derince bölgesinde boş bir araziye götürüldüğünü ve atış talimi yaptıklarını söyledi.

Daha sonra gazeteye gittiğini ve bir haberle ilgili Güngör Arslan ile görüşmek istediğini belirttiğini anlatan tetikçi R.Ö. odasına gittiği Arslan’la tartıştığını, ardından Arslan’ın ayağına 2 el ateş ettiğini söyledi. Bahsi geçen 2 kişinin kendine "Öldüreceksin" demesine rağmen Arslan’ı öldürmek istemediğini savunan R.Ö., Arslan’ın üzerine geldiğini düşünerek 4-5 el havaya ateş açtığını, o kurşunlardan birinin Arslan’a isabet etmiş olabileceğini iddia etti.

Azmettiricilerin kendisine bir avukat da gönderdiğini söyleyen R.Ö., "Ben sizin gönderdiğiniz avukatı istemiyorum" diyerek bunu reddettiğini de ifadesinde anlattı. R.Ö.’nün bugün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.