Medistanbul’da maaşlar yine ödenmiyor

İstanbul Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medistanbul Hastanesinde, Temmuz ayı maaşları 25 gündür ödenmeyen emekçiler Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele kararı almış ve bunun sonucunda işçilerin tamamının maaşı ödenmişti.

Medistanbul Hastanesi tarafından Ağustos maaşları da zamanında ödenmeyince buna karşı çıkan işçiler işten çıkarılmaya başlamıştı.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, önceki maaşlarını mücadele sonucu kazanan işçiler, Eylül ayında yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldılar ve halen maaşlarını alamadılar. İşçilerin her ay aynı durumla karşılaşıp, muhatap bulamadıkları kaydedildi.

Yaşanan son gelişmeler üzerine açıklama yapan Medistanbul İşyeri Komitesi, patronun bu keyfi ve hukuksuz uygulamasını kanıksamayacaklarını ve bütün arkadaşları maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.