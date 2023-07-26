Medistanbul işçileri kazandı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medistanbul Hastanesi'nde maaşları 25 gündür ödenmeyen emekçiler geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele kararı almıştı. Bunun sonucunda işçilerin bir kısmının maaşı ödenmişti.

Maaşları ödenmeyen diğer arkadaşları için de mücadele etmeye devam eden Medistanbul işçileri, dün akşam kalan arkadaşlarının da maaşlarının ödenmesini sağladı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, “Yan yana geldiğimizi duydukları andan itibaren daha önce bağırıp çağıranların tavırları değişti. Hemen maaşlarımızı ödemeye başladılar. Ancak biz son arkadaşımızın parası ödenene kadar yan yana durduk. Önümüzdeki aylarda aynı şeyleri yaşamamak için de mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.