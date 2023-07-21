Medistanbul Hastanesi işçilerinden bir kazanım: 20 gündür gecikmede olan ücretleri ödenmeye başlandı

İstanbul'da işçilerin maaşını 20 gündür ödemeyen Medistanbul yönetimi, işçilerin mücadelesi üzerine ücretleri kısmi olarak yatırmaya başladı.

Patronların Ensesindeyiz

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medistanbul Hastanesi, işçilerin maaşlarını 20 gündür ödemiyor.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Medistanbul işçileri, bugün PE temsilcileriyle bir araya gelerek ödenmeyen ücretlere karşı beraber mücadele etme kararı aldı.

İşçiler "Bugün olur, yarın olur diye bekledik. Bu süreçte bir açıklama bile yapılmadı. Kirası, kredisi olan arkadaşlarımız var. Bu nedenle Patronların Ensesindeyiz’e ulaştık. Beraber mücadele etme kararı aldık. Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz" dediler.

Emekçilerin mücadele kararlılığını gören Medistanbul yönetimi, işçilerin ücretlerini kısmi olarak yatırmaya başladı. Ancak işçiler, tüm arkadaşlarının maaşları yatana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ilettiler.