Meclis'te 'yumruklu saldırı' gerginliği: Birleşime ara verildi

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili Zafer Işık'ın TBMM'de İYİP Milletvekili Hüseyin Örs'e yönelik yumruklu saldırısına ilişkin olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

İYİP grubu Elitaş'ın açıklamasına tepki gösterirken, gerilim sonrası birleşime ara verildi.

Elitaş'ın söz konuya olaya ilişkin gerçekleştirdiği konuşma şöyle:

"Konuşmacılar salı günü ortaya çıkan hadisede hâlâ sistematik bir şekilde hem AK Parti grubunu hem milletvekili arkadaşımızı yanlış bilgilerle kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorlar. O konuda açıklama yapmak istiyorum. Ahlaksızca dediler. Salı günü bir hadise oldu. Hiç tasvip etmediğimiz bir hadise, dün de yaşadığımız, onaylamadığımız, kürsüdeki bir bakana materyal fırlatmak da doğru bir hadise değildir. Buradan bardak da fırlatıldığını gördük.

O gün bir milletvekili çekilmiş. AK Parti grubunda 4 kişi var, kürsüde konuşmacı var. Gelir gelmez sen zaten boş konuşuyorsun diyen bir milletvekili var. Başkan, konuşmaya gel diyor. O milletvekili konuşmuyor. Başkan oturumu kapatıyor. Arkasından bir bakıyoruz İyi Partili 30 milletvekili 4 kişilik AK Parti sırasına saldırıyor. Grup Başkanvekilleri geliyor, milletvekillerini yerine götürmeye çalışıyor.

Bir arbede yaşanıyor. O gün 2-3 kişiye ceza veriliyor. Biri Fahrettin Yokuş ona niye ceza veriliyor? Tekmeliyorsunuz, kaburgalarını kırıyoruz. Hüseyin Örs’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size yazıklar olsun. Milleti yanıltmaya kalkarak olan bir hadiseyi ahlaksızca diye tanımlamak en büyük hatadır.

Şehidin bacısına hakaret edeni siz barındırıyorsunuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na küfredeni siz barındırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na ‘utanmaz herif’ diyorsunuz, özür dilemiyorsunuz. Buradan kalkıyorsunuz ortaya çıkan hadiseden dolayı AK Parti grubunu ve milletvekili arkadaşımızı ahlaksızlıkla suçluyorsunuz. Bu ahlaki bir durum değildir."