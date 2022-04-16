"Meclis'te 'yok artık bu kadarı da olmaz'ın ötesine geçildi"

Meclis'in yaptığı tuhaf anlaşmalara bir yenisi daha eklendi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, denize kıyısı olmayan Zambiya'yla yapılan anlaşmada “Gemilerde ve karargâhlarda personel mübadelesi” ve “Gemilerle karşılıklı liman ziyareti” ibaresinin yer aldığını aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Zambiya, Afrika kıtasının güney bölümünde denize kıyısı olmayan bir ülke…

Harita ile teyidini yapalım!..

Buraya kadar her şey tamam, bir gariplik yok değil mi?..

Demeyin öyle!.. 13 Nisan Çarşamba günü TBMM çatısı altında öyle trajik bir gün yaşandı ki, “yok artık bu kadarı da olmaz”ın çook ötesine geçildi. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken İYİ Parti Bursa Milletvekili ve emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, Genel Kurul kürsüsüne çıktı, denizi olmayan Zambiya ile imzalanan anlaşmanın 2’nci maddesinin 7’nci fıkrasında “Gemilerde ve karargâhlarda personel mübadelesi” ve “Gemilerle karşılıklı liman ziyareti” ibaresinin yer aldığını söyledi.

Böylece, saray iktidarının ve asrın liderinin gariban Zambiyalılara denizi getirdiğini de öğrenmiş olduk!.. Rusya- Ukrayna savaşında arabuluculuk çabalarından sonuç alınamazsa bence Zambiya’ya getirilen deniz ile Nobel’e tekrar aday gösterilebilir!.. Meclis Genel Kurul tutanakları da ödülü kapmak için belge olur!.."