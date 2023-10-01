Meclis'te yeni yasama yılı açılışı geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışında geniş güvenlik önemleri alınacak.
TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlardaysa değişikliğe gidilmedi.
Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Saat 14.00'teyse Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak.
Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurul'a alınacak. (AA)