Meclis'te 'millet grubu' formülü masada: Dört parti bir araya gelebilir

Milletvekili genel seçimlerinde en çok koltuk sayısına ulaşmayı amaçlayan ittifaklar liste hazırlığını sürdürürken, az oy oranına sahip partilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Millet İttifakı'nda yer alan Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin seçimlerden sonra Meclis’te grup oluşturabileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre CHP’deki hakim görüş bu dört partiye yaklaşık 20 milletvekili verme yönünde.

Bir partinin Meclis’te grup kurabilmesi için 20 milletvekiline ihtiyacı var. Bu şartlarda "Avrupa Parlamentosu" modeli öneriliyor.

'Çeşitli formüller tartışılıyor'

Habere göre Avrupa Parlamentosu’nda grup oluşturamayan siyasi partilerin kendi içlerinde ortak isimle grup oluşturabildiğine dikkat çeken bir CHP yöneticisi şunları söyledi:

“Parlamentoda, komisyonlarda, genel kurulda temsiliyeti artırmak için farklı siyasi partiler bir grup oluşturabiliyor. İttifak içinde yer alan dört siyasi parti de mesela ‘millet grubu’nu kurabilir. Bu tür formüller tartışılıyor.”