Meclis'te ilk kaydı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı

Meclis'e eşi Prof. Dr. Emin Ersoy ile gelen MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'u görevliler çiçek ve çikolata ile karşıladı.

Ersoy'u karşılayan TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, Ersoy'un 27. Dönem'de de milletvekili olarak görev yaptığını anımsattı. Basın mensuplarının kendisine sık sık ilk gelen milletvekiline yönelik atacakları adımı sorduğunu belirten Yurtman, "Sayın vekilim ilk geldiği için bir yemek ikram ediyoruz" dedi. Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, ilk gelen milletvekili olduğunu bilmediğini ifade etti.

Ayşe Sibel Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruyu "Tabii ki Cumhur İttifakı alacak diye düşünüyorum. Güven, istikrar herkesin istediği bir şey. Biz vatandaşlar olarak da sahada gezdik. Çok fazla insana dokunma imkanı bulduk. Herkes huzur istiyor aslında. Herkes vatanını çok seviyor. Güzel bir vatanda güzelliklerle yaşamayı herkes istiyor. Onun için de Cumhur İttifakı'nın güven ve istikrarının devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara koşacağını düşünüyorum" diye yanıtladı.