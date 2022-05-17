Meclis'te 'gülme' krizi: Tansiyon yükseldi, toplantıya ara verildi

Meclis KİT Komisyonu'nda PTT'nin hesapları görüşülürken AKP ve CHP'li Milletvekilleri arasında sert tartışmalar çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; tartışmaya muhalefet konuşurken, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in gülmesi neden oldu. CHP'li vekiller, “Gülemezsin, saygısızlık edemezsin” diye genel müdürü eleştirince, AKP'li vekiller de “Kim oluyorsun” diyerek CHP'lilere cevap verdi. Tansiyon yükselince toplantıya ara verildi.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunu dayanarak göstererek PTT'de AKP kadrolaşması olduğunu söyledi. Genel Müdürün gülümsemesi üzerine Yavuzyılmaz, “Hiç gülmeyin, biliyoruz, objektif değilsin, bari gülmeyin” diye tepki gösterdi.

Genel Müdür Gülten, “Çok rahat söyleyebilirim. Böyle bir şey olur mu ya” diye kendini savundu. CHP'li Aykut Erdoğdu ise “Gülümseyemezsin, saygısızlık edemezsin” dedi. AKP'li Tamer Dağlı da “Kimi yargılıyorsun sen, kimsin ” ifadesini kullandı.

Bu sırada AKP'li Mücahit Durmuşoğlu “Konuşma” diye bağırdı. AKP'li Kemal Çelik ise “Haddini bil, burası yargılama yeri değil, ortalığı karıştırma” dedi. Erdoğdu ise “Ben her gün yargılanıyorum. 4 tane hapis cezası aldım, gıkım mı çıktı” cevabını verdi.

AKP'li Çelik'in “Otur haddini bil'' sözlerine Erdoğdu “Sen kimsin?” derken, CHP'li Atilla Sertel de “Ne yapacaksın, dövecek misin ya” diyerek Çelik'i eleştirdi. Tansiyon düşmeyince toplantıya ara verildi.