Meclis'te EYT tartışması: 'Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milyonlarca yurttaşı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tartışmalarla başladı.

Toplantı öncesi CHP ve HDP’li milletvekilleri, EYT’lilerin sorununun teklifle tam olarak çözülmediğini, EYT’lilerin emeklilikte prime takılanlar haline geldiğini dile getirdi.

Muhalefet milletvekilleri, “Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kalır. Sadece EYT değil depreme takıldık diyenlerin sesini duyun. Aynı yaş, aynı prim günü, 1 gün 17 yıl. Stajyer diyor ki: Avrupa’da staj yapsaydım sayacaktınız. Bu ayrımcılık niye? En düşük emekli maaşı 8 bin 500 lira olsun. EYT miladı 31 Aralık 1999 sayılsın” yazılı dövizler taşıdı.

'Teklifte eksikler var'

Toplantı öncesinde CHP’li milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle birlikte EYT’lilerin mağduriyetini ve taleplerini dile getirdi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarı ve EYT’lilerin mücadelesi sonucu kanun teklifinin Meclis’e geldiğini ancak teklifte eksikler olduğu söyledi. Girgin, “Çalışma Bakanı demişti ki ‘99 öncesi bütün şartlara geri döneceğiz’. Fakat getirilen kanunda yaş şartı kalktı, prim şartı kalkmadı, yani mağduriyet devam ediyor. AKP iktidarı bir sorunu çözerken, kerhen çözmek zorunda kalmışken hiçbir işi doğru dürüst beceremiyor” dedi.

'EYT’liler size sandıkta gereken cevabı verecek'

Komisyonda AKP’li milletvekilleri ile CHP’li milletvekilleri arasında atışma da yaşandı. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP’li büyükşehir belediyelerinden işçilerin işten atıldığını ileri sürdü. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise “Bütün milleti emekli edelim” dedi ve CHP’li milletvekillerini “şov yapmakla” suçladı. CHP’li Girgin, iktidarın tek derdinin seçim olduğunu söyleyerek, “Gidiyorum korkusu. Ne yaparsanız yapın EYT’liler size sandıkta gereken cevabı verecek” dedi.

CHP’li Girgin, “Yandaşlara gelince bol kese. Okluk’taki saraya 13 milyon lira yatırım ayırıyor bu iktidar. İşçiye gelince yok” diye vurguladı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bunların tuzu kuru, bunlar zenginlerin, beşli çetenin vekili” diye konuştu. (ANKA)