Meclis’te Erdoğan önlemi: Çalışanlar alınmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis'in yasama yılı açılış toplantısına katılacak olması nedeniyle alınan "güvenlik önlemlerine" Meclis çalışanları ve milletvekilleri tepki gösterdi.

'Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı?'

Yaşanan durumu gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bugün personele Meclis'te büyük eziyet yaşatıldı. Neymiş efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecekmiş; buyursun, gelsin. Her zaman söylüyoruz, korkmasın, burada ona karşı bir sıkıntı olmaz. Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek diye Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı? Tüm personel çıldırmanın eşiğine gelmiş. Buna kimsenin hakkı yok" dedi.

Tekin, "Cumhurbaşkanının Meclis’e gelişinde bu kadar tedbire ne gerek var? Personel aracını park edecek yer bile bulamıyor. Koridora dahi çıkması yasaklanıyor. Burası sizin sarayınız değil ki, burası milletin temsilcilerinin yeri. Yani Milletin yeri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geldiği durum budur. Biz vesayet derken, tek adam derken tam da bunu söylüyoruz" diye konuştu.

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.