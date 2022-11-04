Meclis'te 'bıyık' kavgası: Yazıklar olsun sana, vücudumdaki tasarruflar sizi ilgilendirmez

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile HDP milletvekili Garo Paylan arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

"Tek adam rejiminin bir sembolü var, bıyık. Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız tam biat etmemiştiniz bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Hangi müdüre hangi okula gitsen bıyık bırakmamış okul müdürleri bıyık bırakmışlar" diyen Paylan, "Tayyip Bey diyor ki, ‘bana biat edecekseniz bıyık bırakacaksınız’ diyor. Özgür düşünce herkesin istediği gibi giyindiği, isteyenin bıyık, sakal bıraktığı bir ülkede yaşanıyor. Saraya kimse bıyıksız giremez. Asla yanlış anlamayın kişiselleştirmeyin meseleyi. Saraya giren, bıyıklı çıkar. Bu kadar basit" ifadesini kullandı.

Paylan'ın bu sözlerine tepki gösteren Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana. Benim vücudumdaki tasarruflar sizi ilgilendirmez bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız, size gülüyorum" dedi.