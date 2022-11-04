İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de Kandilli Rasathanesi'ne göre 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Buca ilçesi olan deprem 4,5 km derinlikte meydana geldi. Şiddetli depremin ardından kentin pek çok ilçesinde yurttaşlar sokaklara döküldü.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tunç Soyer: Teyakkuzdayız

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Depremin ardından tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu duyuran Soyer, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İzban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" dedi.

Buca Belediye Başkanı: Mal ve can kaybı bilgisi ulaşmadı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medyadan, "Geçmiş olsun Buca, geçmiş olsun İzmir…Az önce meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" paylaşımını yaptı.

Süleyman Soylu: 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2 kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'de şuana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

TKP'den açıklama

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından da depremin ardından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "İzmir Buca merkezli deprem oldu. Kimsenin canının yanmamış olmasını diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir" denildi.

Deprem uzmanından uyarı: Bayraklı, Bornova, Karşıyaka tetikte olsun

Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından uyarı yaptı:

"İzmir-Buca'da 4.11.2022 03.29'da 5km derinde M5,1'lik deprem, beni Kuşadası'nda uyandırdı. Bölge girilmektedir. Ancak, İzmir Kırığı henüz sessizdir. BAYRAKLAR ASİLI KALDİ İzmir Depremi (Doğu Kitapevi) kesin okuyunuz. Bayraklı, Bornova, Karşıyaka tetikte olsun. Yıkım eşiği M6,7."

İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Köşger, "Kıymetli İzmirliler Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

'Depremin olduğu yerde Tuzla Fayı var'

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz de NTV yayınında açıklamalarda bulundu. Tüysüz açıklamasında depremin olduğu bölgede Tuzla Fayı olduğunu söyledi.