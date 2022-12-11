Meclis'te Bakan Varank'a protesto: TOGG'u kuzeninize verin, taksi şoförlüğü yapsın

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan TBMM’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı "Her fırsatta yalana iftiraya sarılan bu zihniyeti kınıyorum, protesto ediyorum şimdi susma zamanı diyorum susuyorum ama sormaya devam ediyorum” dedi ve elinde soruların yer aldığı dövizleri kürsüde göstererek protesto etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da Bakan Varank’ın kuzeni olan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı kastederek, “Size bir önerim var, sabah şov yaparak geldiğiniz TOGG var ya kırmızı kırmızı, onu satın alın kuzeninize verin, kuzeniniz de taksi şoförlüğü yapsın, onun da kursağından helal lokma geçsin” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık şunları söyledi:

“Türkiye AR-GE’ye ayırdığı pay bakımından 36 ülke arasından 29’uncu sırada. Bilimsel yayın konusunda 36 ülke arasından 34’üncü sırada. Böyle bir tabloda bilimi, teknolojiyi nasıl konuşalım. Eğer ki dünyaya önderlik etmek istiyorsak, gelişmek, kalkınmak, büyük devlet olmak istiyorsanız, ‘Ey Biden, Ey Merkel, Ey İsrail’ ifadeleriyle başlayan sahte kabadayı cümleler kurarak yapamazsınız. Eğer büyük devlet olmak istiyorsanız ana gündemin yapay zekâ, teknoloji ve bilimin olması gerekir. Bilimden okuyandan korkmamanız gerekir. Ama bu iktidarın bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Onların tek önceliği var ‘mal nasıl götürülür?’, ‘Kupon arazilere nasıl çökeriz.’

'Abla kardeş dayanışmasıyla ihaleleri çatır çatır alıyorlar'

Fatma Varank Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, kardeşi Sedat Varank da bir iş adamı. Bu cevval iş adamı ablasına bağlı olan Emlak Konut’un ihalelerine giriyor. Abla kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleleri çatır çatır alıyorlar. Örneğin, 280 milyon liralık Merkez Ankara Projesi, örneğin Bodrum’daki 10 milyar liralık kupon arazisi. Varank ailesi olarak dezenfektancı bakanla mı yarışıyorsunuz? Varank ailesi onu çoktan geçmiş. Sayın Varank kuzeni suçüstü yakalanınca: ‘Neymiş soyadımız Varankmış. Bize de yazık bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım’ diyor. Bu kadar yüzsüzlüğe bu kadar ahlaksızlığa bu kadar çürümüşlüğe gerçekten yazık. Size bir önerim var, sabah şov yaparak geldiğiniz TOGG var ya onu satın alın kuzeninize verin, kuzeniniz de taksi şoförlüğü yapsın, onun da kursağından helal lokma geçsin."

Dövizli protesto

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Tarhan, “2018 yılından bu yana görevde olan Varank, sorduğum sorulara cevap vermiyor. Söylediğimiz her şeyi de çarpıtıyor, mecrasından çıkartıyor. Prof. Dr. Ayşe Ayata’ya ‘okulda ilk derste bana ayrımcılık yaptı’ diye iftira atıyor. Siyaset sosyolojisi dersi ODTÜ’de üçüncü sınıfta okutuluyor. Ayşe hoca hayatında siyaset sosyolojisi dersi vermemiş. Sayın Bakan sen okulun ilk gününde sen nasıl aldın? Her fırsatta yalana iftiraya sarılan bu zihniyeti kınıyorum, protesto ediyorum şimdi susma zamanı diyorum susuyorum ama sormaya devam ediyorum” diyerek elinde ‘Sanayicinin kullandığı doğalgaza 18 ayda yüzde 997, elektriğe 1 yılda yüzde 399 zam yapıldı, sanayi bakanı olarak ne yaptınız.’, ‘AR-GE harcamalarında hedef GSYH’nin yüzde 3’ü idi gerçekleşen yüzde 1,13 AR-GE’de kimi desteklediniz.’, ‘OSB’lere zorla yaptırdığınız bağışlarla kime yardım kolisi dağıttınız.’ Sorularının yazdığı dövizlerle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı protesto etti.

Varank: Akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar

Bakan Varank ise “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan alçaktır namerttir” dedi. Bakan Varank, “Burada ‘Varank’lar’ diyerek biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim, 17 yıldır siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” diye konuştu.

Özel: Pişkinliğe vardırıyorsunuz işi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Varank’ın ardından söz alarak, bahsedilen ihalenin iptal edildiğini hatırlattı. Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün” diye tepki gösterdi.