TKP Tuzla'dan manzara sevdalısı bakan akrabasına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank deniz manzaralı arazilerine bir yenisini İstanbul Tuzla ilçesinde ekledi.

Arazinin satın alınmasına yönelik Türkiye Komünist Partisi Tuzla ilçe örgütü bir tepki açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milyonlarca emekçi gün ışığı görmeden, yaşamlarını asgari koşulda idame ettirmek için gece gündüz demeden ter döküyor. Bu yetmezmiş gibi hastalanıyor, ölüme terk ediliyor.

Fakat birileri, gelin açık açık adlarını da söyleyelim: Patron sınıfı ve iktidarı... Sırtımızdan geçinmeye durmaksızın devam ediyorlar.

Hayatında hiç deniz görmemiş, kent merkezini dahi bilmeyen milyonlarca yurttaşımız var. İşten eve, evden işe ve hiçbir sosyal imkan olmadan yaşamaya devam ediyoruz.

Ama bu böyle gitmez, gitmemeli. Bakan Varank'tan da, onların iktidarından da alacaklıyız. Bize ait olanları bir bir geri alacağız!

Tuzla'da da, İstanbul'da da yalnız değilsiniz. Denizlerimize doya doya baktığımız bir düzen için, gelin hep birlikte bu düzene son verelim!”