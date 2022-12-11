Meclis'e TOGG'la gelen Varank'a çağrı: 'Meclis’te bırakın, eksiği gediği görülsün'

Bütçe görüşmelerine TOGG’la gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a TOGG'u TBMM'de bırakma çağrısında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Eksiği, gediği görülsün. Genel Sekreter de şarja taksın milletin vekilleri, bir düzen bulunur test eder katkımız olur" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlıklara bağlı kuruluşların 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşülüyor.

Bakanlıkların bütçe görüşmeleri başlamadan önce söz alan Özel, Bakan Varank'a seslenerek şöyle konuştu:

“Belli ki bakan bugün TOGG konuşulsun istiyor. Ne getirdiyse, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi hediye de geri alınmaz. Onu da Meclis’te bırakın. Bir şarj ünitesi koyun, götürürseniz şanınıza yakışmaz. Eksiği, gediği görülsün. Genel Sekreter de şarja taksın, milletin vekilleri bir düzen bulunur test eder katkımız olur. Biz TOGG’la gurur duyarız. Geçmişte mazotlu yapmaya çalıştılar karşı çıkmıştık. Doğru işlere destek verdik. Sonuçta bu Meclis’e bir elektrikli araç geliyorsa doğrudur, geri giderse ayıptır." (ANKA)