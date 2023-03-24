Meclis'e ampul alınmadı: 'Protesto gerçekleştirilebilir'

TBMM'ye girmek isteyen bir yurttaşın AKP'nin logosunu çağrıştıran ampulüne el konuldu. Haberi duyuran CHP Milletvekili Mahmut Tanal "AKP'ye yönelik protesto gerçekleştirilebilir endişesiyle" ampule izin verilmediğini söyledi.

Tanal, ampulün emanet bölümüne alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ampulüne el konulan yurttaşla birlikte TBMM Halkla İlişkiler Binası’na giden Tanal, bankodaki görevlilere “Ürününe el koymuşsunuz ancak fiş de vermemişsiniz. Bu ampule neden el koyuyorsunuz?” diye sordu.

TBMM görevlileri de Tanal'a “Ampulü var beyefendinin. Dün de almıştık. Kesici aletleri, siyasi de olabilir, aynayı da alıyoruz. Bu ampulü kırıp size zarar verebilir diye alıyoruz” yanıtını verdi.

TBMM'de, vatandaşın AKP'nin logosunu çağrıştıran ampulüne el konuldu!



Bu ne korku bu ne panik?



Ülkeyi batıran #AKP'ye yönelik protesto eylemi gerçekleştirilebilir endişesiyle ampulün dahi Meclis'e girişine izin verilmiyor.



Korktuğunuz halk, #14Mayıs'ta ampulü söndürecek... pic.twitter.com/52E4oUqtQQ — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 24, 2023

Mahmut Tanal, söz konusu ampulün emanete alındığı gösteren fişin görüntüsüne de paylaştı.