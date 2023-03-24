Meclis'e ampul alınmadı: 'Protesto gerçekleştirilebilir'

Meclis'e giren bir yurttaşın yanında getirdiği ampul içeri alınmadı.

Haber Merkezi

TBMM'ye girmek isteyen bir yurttaşın AKP'nin logosunu çağrıştıran ampulüne el konuldu. Haberi duyuran CHP Milletvekili Mahmut Tanal "AKP'ye yönelik protesto gerçekleştirilebilir endişesiyle" ampule izin verilmediğini söyledi.

Tanal, ampulün emanet bölümüne alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ampulüne el konulan yurttaşla birlikte TBMM Halkla İlişkiler Binası’na giden Tanal, bankodaki görevlilere “Ürününe el koymuşsunuz ancak fiş de vermemişsiniz. Bu ampule neden el koyuyorsunuz?” diye sordu.

TBMM görevlileri de Tanal'a “Ampulü var beyefendinin. Dün de almıştık. Kesici aletleri, siyasi de olabilir, aynayı da alıyoruz. Bu ampulü kırıp size zarar verebilir diye alıyoruz” yanıtını verdi.

Mahmut Tanal, söz konusu ampulün emanete alındığı gösteren fişin görüntüsüne de paylaştı.

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