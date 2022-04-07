Meclis 'ticarethane' olarak görünüyor: 2 aylık elektrik faturası 7 milyonun üzerinde

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi TBMM Yerleşkesinin son 5 yılda ödediği elektrik faturalarını ve hangi tarifeden faturalandırıldığını TBMM Başkanlığı’na bilgi edinme yoluyla sordu. Buna göre 2022 yılının ilk iki ayında, TBMM’nin 7 milyon 674 bin 810 lira TL fatura ödediği anlaşıldı.

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 260 artış

Hakverdi, "Bu meblağ, geçtiğimiz yıl ödenen meblağın iki buçuk katından fazla, bir başka deyişle; 2021 yılında ödenen aylık ortalama fatura 1 milyon 471 bin 480 TL iken, bu yılın ilk iki ayı ortalaması 3 milyon 837 bin 405 TL. Yılın ilk iki ayında ödenen fatura 2017’de bir yılda ödenen faturanın dahi üzerinde. Sadece geçtiğimiz yıla oranla bile artış yüzde 260. Bu ortalama üzerinden yıl sonu TBMM’nin ödeyeceği rakam tahminen 45 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kullanılan elektrik aynı, faturalar katlanıyor

TBMM’nin kullandığı elektrik miktarının yıllar içerisinde çok küçük değişiklikler göstermesine rağmen her yıl faturaların katlanarak arttığına dikkat çeken Hakverdi, 2017 yılında 16.383.118,50 kWh elektrik kullanan TBMM yerleşkesine 5 milyon 994 bin 418 lira fatura gelirken, 16.424.236,00 kWh elektrik kullandığı 2021 yılında 17 milyon 657 bin 761 TL fatura geldiğini duyurdu.

'Meclis ticarethane olarak gözüküyor'

"2017’den 2021’e ödenen elektrik faturalarında yüzde 294’lük bir artış söz konusu. Bu artışın ana nedeni yüksek fiyat artışları ile birlikte TBMM’nin 'ticarethane' olarak görülmesidir" diyen Hakverdi, "Bir kamu kurumu olan ve vatandaşın vergileri ile bütçesi oluşturulan TBMM bir ticarethane değildir. Halihazırda ülkemiz vatandaşları zor günler geçirirken, TBMM bünyesinde çalışan ve aynı işi yapan emekçilerine farklı ücretler ödenirken, açıktan atamalı danışman arkadaşlarımızın iş sonu tazminat hakkı dahi yokken elektrik faturalarının ticarethane olarak faturalandırılması ve emekçilerinden esirgediği parayı yüksek tarife ile elektrik şirketlerine ödemesi kabul edilemez" dedi.

Meclis'in elektriği son 2 yıldır Cengiz Elektrik'ten!

Son iki yıldır meclisin elektrik ihalesini alan şirketin Cengiz Elektrik olduğunu belirten Hakverdi, "2020 ve 2021 yılı meclisin elektrik ihalesini alan şirket ise yine ‘tanıdık’ bir şirket. TBMM’ye son iki yıldır elektriği Cengiz Elektrik veriyor. TBMM, bir yandan yüksek fiyatlı tüketici grubundan elektrik alırken, diğer yandan bu yüksek fiyatlı elektrik tarifesinin ihalesini son 2 yıldır Cengiz Elektrik aldı. Öğrendiğimiz bilgilere göre, Ekim ayında açılan ihaleye, piyasadaki dalgalanmalar yüzünden hiçbir firma teklif vermezken, 1 Nisan itibariyle elektronik ortamda yapılan 9 aylık elektrik alım ihalesine, tek firma olarak teklif veren Aycan Elektrik ihaleyi aldı. Cengiz Elektrik, elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı öngörmüş olacak ki bu ihaleye katılmadı" ifadelerini kullandı.

'Okullar, bakanlıklar, cezaevleri, muhtarlıklar ticarethane olarak gözüküyor'

Bu sorunun sadece Meclis için geçerli olmadığını belirten Hakverdi "Neredeyse tüm kamu kurumları 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nın 5999-3 sayılı Kurul Kararı gerekçe gösterilerek 'ticarethane' olarak faturalandırılıyor. Okullar, bakanlıklar, cezaevleri, muhtarlıklar ve birçok kamu kurumlarında da durum aynı, bu kabul edilebilir değildir. Kamu kurumlarının ticarethane olarak görülüp, bu tarife üzerinden faturalandırılmasına son verilmelidir" açıklamasında bulundu.