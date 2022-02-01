Meclis önündeki öğretmenlere müdahale tehdidi

AKP iktidarının öğretmenlik meslek kanunu girişimine tepki gösteren öğretmenler, bugün Meclis önünde bir araya geldi.

Eğitim-İş'in çağrısıyla yapılan eylemde polis öğretmenlere müdahale tehdidinde bulundu ve öğretmenler çevik kuvvet tarafından itilerek Meclis önünden uzaklaştırılmak istendi.

Buna karşın öğretmenler geri adım atmadı, açıklamalarını yaparak eylemi sonlandırdı.

Eylem sonrası sendikadan bir heyet, taleplerini iletmek üzere Meclis'e gireceğini duyurdu.