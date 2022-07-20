Meclis lokantasına da zam geldi: En pahalı yemeğin fiyatı belli oldu

Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Son zamla birlikte dana kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı 22 liraya yükseldi. Restoranın en pahalı yemekleri arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatıysa yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya yükseldi. Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi.

Çorba fiyatlarına 1 lira zam

Öte yandan çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi. Meclis'teki çay ocaklarına da bir süre önce zam gelmiş ve Türk kahvesi 1,5 TL'den 2 liraya, soda 1,75 liradan 2 liraya çıkarılmış, çay fiyatı ise 1 lira olarak kalmıştı.

Meclis'te halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zamla birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.