'Meclis kürsüsüne zarar verdi' diye CHP'li vekile 10 bin lira fatura

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sansür Yasası' görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek için telefonunu çekiçle vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

Protestodan yaklaşık 3 hafta sonra, Burak Erbay'a 10 bin liralık bir fatura çıkarıldı. Habertürk'e konuşan CHP'li Burak Erbay, Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından kendisine yazı yollandığını ve "kürsüye zarar verdiği" gerekçesiyle 10 bin lira talep edildiğini söyledi.

Sansür yasası görüşülürken, hapis cezası öngören 29'uncu maddenin görüşmelerine geçmeden önce kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" demişti.

Erbay, daha sonra cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırmıştı.