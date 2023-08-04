Meclis komisyonu Abdulbaki Dakak’ın ölümüyle ilgili valilikten bilgi istedi

Şanlıurfa’da zorla gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü halde bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar’da toprağa verilmişti. Semerkant Vakfı'na ait medrese jandarma tarafından mühürlenmiş, "dini eğitim" görmeye devam eden 20’ye yakın öğrenci evlerine gönderilmişti.

Dakak’ın ön otopsi raporunda, ölüm nedenine ilişkin kesin kanaate varılamadığı belirtilirken, zehirlenme şüphesini de içeren ifadeler dikkat çekmişti. Raporda, “Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda yapılacak histopatolojik (organ, doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin çeşitli yöntemler kullanılarak mikroskopta incelenmesi) ve toksikolojik (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili) incelemeler sonucu düzenlenecek raporların adli tahkikat dosyası ile birlikte tarafımıza gönderilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim” ifadeleri yer almıştı.

Şanlıurfa Valiliği’nden bilgi istendi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Dakak’ın ölümünü TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda gündeme getirmiş ve bu ölümün araştırılmasını istemişti. Komisyon Başkanı Derya Yanık, Dakak’ın ölümüyle ilgili Tanal’ın başvurusuna yanıt verdi. Bakan Yanık yanıtında, Dakak’ın ölümüne ilişkin Şanlıurfa Valiliği’nden bilgi istendiğini açıkladı. Bakan Yanık, CHP’li Tanal’a verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Komisyonumuza Abdülbaki Dakak hakkında yapmış olduğunuz ilgi başvuru incelenmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılması, konu hakkında yapılan idari ve adli soruşturmanın safahatı hakkında 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’na göre Komisyonumuza bilgi verilmesi Şanlıurfa Valiliği’nden istenmiştir.” (ANKA)