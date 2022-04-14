Meclis kokainden tutuklanan patrondan hijyen seti satın almış

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan L’Actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın şirketinin Meclis'e hijyen seti sattığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AKP’ye bir hijyen lazım, bir temizlik lazım. AKP’nin bu kirli ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Halk, AKP’yi sandıkta temizlemeli" dedi.

"Bu kişi geçmiş dönem Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı. AKP ile yoğun ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resimleri var. Berat Albayrak ile Binali Yıldırım ile resimleri var. Şaşırmadım tabii ki Süleyman Soylu ile de resimleri var" diyen Başarır, "2 yıldır TBMM’de hijyen seti kullanıyoruz. Kim satıyor bunları? Ali Osman Akat" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Başarır şunları söyledi:

"Düşünün, kimyasal işlerle uğraşan bu şirket, bu ürünleri Meclis’e satıyor ama sadece bu kimyasal işlerle, hijyen setiyle uğraşmıyormuş. Aynı zamanda uyuşturucu işiyle de uğraşıyormuş. Yani AKP’nin kimyası bu; kirli ilişkiler, kirli adamlar. Ne işi var bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bir uyuşturucu kaçakçısıyla? Bu ülkenin İçişleri Bakanı artık gerçekten bir çevre kirliliği yaratıyor. Birçok kirli adamla görüntüleri var. Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına biner, uyuşturucu baronlarıyla görüntüleri çıkar, oğlu Silivri Emniyet Müdürü’nü arar. Böyle bir bakan olabilir mi? Cumhuriyet tarihine böyle bir bakan daha gelmemiştir. Sizin kimyanız bozulmuş."

'Buraya kolonya satan, oraya kokain satan birisi'

Söz konusu şirketten alınan hijyen setindeki kolonyaları gösteren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Şu Meclis’te kullandığımız hijyen setine bakın, kim satıyor? Buraya kolonya satan, oraya kokain satan birisi. Türkiye bunu hak etmiyor. AKP’yi temizleyebilecek bir hijyen seti daha icat edilmedi çünkü o kadar kirliler işte. Türkiye’nin her tarafını pislikle sarmışlar, her taraflarından pislik akıyor. Ben merak ediyorum. O görüntüleri sorgulayacak bir savcı yok mu? Yakışmıyor bu Meclis’e bu yakışmıyor. Buradan Meclis Başkanı’na soruyorum: Ne hakla bu ihaleyi onlara verdiniz?”

Ali Osman Akat ve diğer 5 kişi hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ithalatı yapmak” suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.