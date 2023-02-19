Meclis kapalı, EYT düzenlemesi ortada kaldı: EYT'lilerin ilk maaşları için yeni tarih

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşları ilgilendiren EYT düzenlemesi, Ocak ayında TBMM'ye gelmişti.
7 Şubat'ta Meclis'te yapılacak görüşmelerin neticesinde yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi görüşmeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından Meclis'in ara vermesiyle ertelenmişti. EYT düzenlemesinin 21 Şubat'ta başlayacak TBMM görüşmelerinde masaya yatırılması beklenirken, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün ikinci kez Meclis çalışmalarına ara verildiğini duyurdu.
TBMM çalışmalarının 28 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, EYT düzenlemesine ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden EYT ile ilgili paylaşım yapan Erdursun, EYT'lilerin ilk maaşını bahar-yaz aylarında alabileceğini söyledi.
Son gelişmelere göre EYT'nin Mart ayında yasalaşacağını belirten Erdursun, Emeklilik başlangıcının Nisan ayına, ilk maaşın ise Mayıs-Haziran'a kaldığı değerlendirmesinde bulundu. Erdursun, "EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!" yorumunda bulundu.