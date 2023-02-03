EYT'lilerin ne kadar maaş alacağını açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, "Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli" dedi.

Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" çağrısını yaptı.

Teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" dedi.

Aydemir’in ortalama olarak açıkladığı bu miktar, TÜRK-İŞ’in açıkladığı son açlık sınırının altında kaldı. TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını, yani açlık sınırını Ocak ayı için 8 bin 864 lira olarak açıklamıştı.