Meclis Ekim'de RTÜK'e üç üye seçecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) biri başkan biri de başkanvekili olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşuyor. Bu üyeler TBMM Genel Kurulu’nda partilerin kontenjanlarından aday olarak gösterdikleri isimler arasında yapılan seçimle belirleniyor. Bu kontenjanlar ise siyasi partilerin TBMM’deki sandalye sayılarına göre şekilleniyor.

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre, Üst Kurul’daki üç üyenin görev süreleri dolacak. Görev süresi dolacak isimler arasında AKP kontenjanından seçilen ve halen üçüncü dönem başkanlığını sürdüren Ebubekir Şahin’de bulunuyor.

Görev süresi dolacak bir diğer isim ise geçen sene istifa eden Taha Yücel’in yerine seçilen Mete Hacıarifoğlu. Haciarifoğlu, Kasım 2022’de seçilmesine rağmen yerini doldurduğu Yücel 2017’de seçildiği için ancak bir yıl görevde kalabilecek.

CHP kontenjanından yine Ekim 2017’de seçilmiş olan İlhan Taşcı'nın görev süresi de sonbaharda sona eriyor. Görev süresi dolan isimlerin partileri tarafından yeniden aday gösterilmesinde bir engel bulunmuyor.

TBMM 1 Ekim’de yeni yasama dönemi başlayacak. RTÜK’ün üç üyesi için seçimin Meclis'in açılmasının ardından Ekim ayı içinde birleştirilerek yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde partilerin kontenjanları 14 Mayıs seçimleri ardından yeniden şekillen TBMM aritmetiğine göre yapılacak. Bu aritmetiğe göre görev süresi dolan 3 isim yerine, AKP'den 1 CHP’den 1 İYİP'ten 1 üyenin seçilmesi öngörülüyor. Bu şekilde AKP RTÜK’te 1 sandalye kaybetmiş oluyor.