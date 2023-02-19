Meclis çalışmalarına verilen ara bir kez daha uzatıldı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce 21 Şubat’ta faaliyete başlayacağı açıklanan Meclis’in çalışma arasının 28 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Maraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerine yer verdi.

Deprem felaketinin ardından Meclis, 13 Şubat tarihine kadar çalışmalarına ara vermiş, daha sonra bu aranın 21 Şubat’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Son kararla Meclis’in ara süresi ikinci kez uzatılmış oldu.

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