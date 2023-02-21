Meclis çalışmalarına ara verilmişti: EYT'nin gündeme geleceği tarih belli oldu

Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. Deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalara ara verirken EYT düzenlemesinin akibeti de merak ediliyordu.

28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan TBMM’nin ilk gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme olacak.

Milliyet'in haberine göre Meclis'in yeniden açılacağı tarih olan 28 Şubat'ta ilk gündem maddesi EYT olacak. Meclis açılır açılmaz, EYT yasası için görüşmelere başlanacak.

Öte yandan, EYT düzenlemesi Meclis çalışmalarına yeniden başladığında görüşüleceği, ancak deprem nedeniyle yasalaşma süreci uzadığı için ilk maaşın alınması da Mayıs veya Haziran ayını bulacağı bildirilmişti.