'EYT'de ilk maaş Haziran ayını bulacak'

EYT düzenlemesi Meclis’te komisyonda kabul edilmişti. 7-8 Şubat günlerinde Meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Meclis’in önce 21 Şubat’ta çalışmaya başlayacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra milletvekilleri bölgede olduğu için verilen süre 28 Şubat’a kadar uzatıldı. Meclis, gelecek hafta çalışmalarına yeniden başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul gündeminde bekleyen EYT konusunda AKP’den yansıyan bilgiler, geri adım atılmayacağı yönünde. EYT için gerekli olan borçlanmada son ödeme tarihinin uzatılması da bunu gösteriyor. AKP’liler Meclis çalışmalarına başladıktan sonra yasanın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştırılacağını belirtiyor.

Düzenleme yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ocak'ta yaptığı açıklamada EYT için bütçede kaynak oluşturduklarını açıklamıştı.

Ancak depremin ardından ortaya çıkan maliyet, bütçeyi de zorlayacak. Düzenlemenin Mart'ta yasalaşması bekleniyor. Teklifin Meclis’te kabul edilmesinin ardından ise milyonlarca EYT’li maaş için SGK’ye başvuracak. Bu başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için ise belli bir süre gerekiyor. Bu nedenle de ilk maaşların Mayıs, Haziran aylarını bulacağına işaret ediliyor.