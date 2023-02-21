Depremin ardından kayıp çocuklar: Her yere bakıldı ama...

Depremin ardından enkazdan çıkarılan ancak sonrasında aileleri tarafından bir haber alınamayanların sayısı artıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 6 yaşındaki Neval Akgöl de bu isimlerden biri. Hatay’ın Esenlik Mahallesi, 3. Melek Sokak’taki Gül Apartmanı’nda ailesiyle yaşıyordu. Şiddetli ilk sallantının ardından babasıyla dışarı kaçtı. Apartmandan çıktıktan hemen sonra bir su deposu üzerlerine düştü, yaralandılar. Neval kafasından yaralanıp bilincini kaybetmişti. Komşularının otomobiliyle hastaneye doğru yola çıkarıldı. Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Üzerinde kimliği yoktu. Neval’den o günden beri haber alınamıyor. Ailesi bütün hastaneleri tarayarak onu bulmaya çalışıyor. Aradan geçen 14 gün boyunca Adana’dan Ankara’ya, Mersin’den Zonguldak’a kadar bütün hastanelere baktılar. Gelen ihbar ve bilgilerin her birinin peşinden koştular. Ama Neval’in izini bulamadılar.

Aile son olarak kimliksiz cenazelerin kaydının tutulduğu Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Anne Pınar Akgöl DNA örneği verdi. Adli Tıp Kurumu kayıtlarında dün itibarıyla 2 bin 700 kimliği belirlenememiş “hüviyetsiz cenaze” var. Annenin verdiği DNA buradaki kayıtlarla karşılaştırılacak.

Antakya’da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Kemal Faruk Çevikel de deprem felaketinde ailesiyle enkaz altında kaldı. Akrabaları tarafından enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve hastaneye gönderilen Kemal Faruk’un annesi ve babası ise hayatını kaybetti. Zeynep ve Ecem isimli 2 kardeşi sağ olan Kemal Faruk’un nerede olduğunu araştıran akrabaları, bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Enişte Temel Pak,‘’Kemal’i 8-9 saatlik çalışmayla enkazdan biz çıkarttık. Kolon altında kalmıştı, bacaklarından yaralıydı. Yola doğru taşıdık, ambulansın önünü kestik bindirdik. Yanına da komşumuzu verdik, enkaz altında yaşayanlarımız vardı, onları da kurtarmak için geri döndük. Ertesi gün hastaneye gittiğimizde devlet hastanesinin sahra çadırına taşındığı söylendi. Sahra çadırına gittiğimizde de ‘Ağır hastalar buradan sevk edildi, onlar için burada yapılacak bir şey yoktu’ dediler. Bir daha da Kemal Faruk’tan haber alamadık. Adana Şehir Hastanesi diyorlar, Mersin, Antalya her yeri söylüyorlar, bakıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. 2 kardeşi Zeynep ve Ecem sağ, onlar yanımızda. Kemal’in de bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz’’ dedi.