'Hatay maalesef ana depremini yaşamamış olabilir, yarısına yakın kısmı duruyor'

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal, Hatay’daki depremlerin ardından açıklamada bulundu.

"Tehlikenin varlığını sürekli vurguladık" diyen Pampal, "Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir. Bu Kahramanmaraş depremi Pazarcık üst deprem, Hatay’a doğru yaklaştı Kırıkhan civarına kadar indi ama daha aşağıda kırılacak çok yer var yarısına yakın kısmı duruyor. Yani aşağıda ve kuzeyde de Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl civarında Karlıova arasında başka faylar var dedik" ifadesini kullandı.