Meclis bu hafta yeniden çalışmalarına başlıyor: Gündem deprem ve EYT

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat Salı günü çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

EYT teklifiyle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Meclis'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart Perşembe günü toplanacak.