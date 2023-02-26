Dayanışma Meclisi deprem gündemiyle toplandı

2020 yılında akademisyen, yazar, siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve kültür insanlarının katılımıyla kurulan Dayanışma Meclisi, Ankara’da toplanarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci değerlendirdi.

Toplantı Dayanışma Meclisi sözcüsü Oğuz Oyan’ın açılış konuşması ile başladı. Oyan'ın konuşmasının ardından deprem bölgesini ziyaret eden Aydemir Güler ve Burçak Özoğlu bölgeye ilişkin izlenimlerini aktardı. Güler ve Özoğlu, devlet aklının ya tamamen felç olduğunu ya da insanların bölgeden göç etmesine yönelik bir taktik izlendiğini söyledi.

Depremin düzenin meşruiyetini derinden sarstığını ancak yürütmenin rant ve piyasa düzenini tekrar bölgeden oluşturmaya niyetlendiğine dikkat çeken üyeler, en kısa zamanda tamamlanmak ve yayınlanmak üzere '50 Soruda 6 Şubat Depremi' çalışması yapmaya karar verdi.