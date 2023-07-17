Meclis bir yıl için 1,3 milyon litre akaryakıt satın aldı

TBMM, TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, İhtisas komisyonu başkanları ve grup başkanvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter başta olmak üzere İdari Teşkilat yöneticilerinin kullandığı 284 araç ve muhtemel edinilebilecek diğer resmi araçlar için 2023 yılındaki akaryakıtını sağlamak amacıyla 1 Aralık 2022 tarihinde ihale yaptı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki bilgiye göre ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde 24,5 milyon lira bedel ile tamamlandı. İhaleyi Antalya Kepez merkezli Hesapçıoğlu Otomotiv kazandı. İhale şartnamesine göre 284 araç için bir yılda 1 milyon 300 bin litre akaryakıt kullanılacak. Bunun 150 bin litresi 95 oktan kurşunsuz benzin, 1 milyon 150 bin litresi de motorinden oluşuyor.

Günde 3 bin 561 litre yakıt harcanacak

İhale şartnamesindeki bilgiler baz alındığında TBMM’nin aldığı 1 milyon 300 bin litre akaryakıttan araç başına yılda 4 bin 577 litre akaryakıt kullanılacağı öngörülmüş durumda. İlave akaryakıt alınmaması durumunda ise TBMM araçlarının günde 3 bin 561,6 litre yakıt tüketeceği görülüyor. Toplamda 24 milyon 461 bin liralık akaryakıt maliyeti üzerinden yapılan hesaplamada ise bir yılda araç başına 86 bin liralık akaryakıt harcaması yapılmasının öngörüldüğü ortaya çıkıyor.

TBMM’nin bir yılda 1 milyon 300 bin litre harcanmasını öngördüğü 284 araç arasında TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, ihtisas komisyonu başkanı ve grup başkanvekilleri kullandığı kırmızı plakalı araçlar da bulunuyor. Kırmızı plakalar çoğunluğu Audi A6 ve Volkswagen Passat marka model makam araçlarına takılmış durumda. Audi marka araçlar 63 litre, Passat’lar ise 59 litrelik araç deposuna sahip. Bu araçların bayi sitelerinde, Passat araçların 100 kilometrede ortalama 6,5 litre, Audi’lerin ise 100 kilometrede ortalama 4,5-5 litre yaktığı bilgisi yer alıyor.

TBMM Başkanı, Başkanvekili, Katip Üye, İdare Amiri, komisyon başkanı ve Grup Başkanvekili seçilen milletvekilleri kendilerine tahsis edilen söz konusu kırmızı plakalı makam araçlarıyla, Meclis’in karşıladığı akaryakıt gideri ile seçim bölgelerinde de çalışma yürütebiliyorlar. Resmi plakalı araçlar görev yazısı ile ancak yönetici onayı ile il dışına çıkabiliyor, ancak kırmızı plakalı TBMM araçları için böyle bir sınırlama bulunmuyor. Aracın tahsis edildiği siyasinin talebi üzerine bu araçlar makam şoförleriyle birlikte il dışında da kullanılabiliyor.

Eski Meclis Başkanlarının akaryakıt ihtiyaçlarını da Meclis karşılıyor

Eski TBMM Başkanlarının akaryakıt ihtiyaçları da Meclis tarafından karşılanıyor. 16’ncı dönemden günümüze yaşayan 15 Meclis Başkanına araç ve koruma tahsis ediliyor, akaryakıtları TBMM bütçesinden ödeniyor. (ANKA)