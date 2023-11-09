Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder: 'Yargıtay'ın hükmünü kendi nöbetimde okutmayacağım'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay’ın Can Atalay kararı ile ilgili görüşünü yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na iletti.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu mütalaasında Meclis'e de direktif verdiğini hatırlatan Önder, ''hukuk dışı'' olarak değerlendirdiği bu yaklaşımı ''darbe girişimi'' olarak niteledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seslenen Sırrı Süreyya Önder, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yönündeki hükmü Meclis kürsüsünde okumayacağını açıkladı:

''Halk iradesine, Anayasaya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır.

Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir.

Aksi halde, kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğimi bildirmek isterim.

Bunun Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve ettiğim görev yeminine en uygun tutum olduğunu düşünüyorum.''