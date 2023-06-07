Meclis Başkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, 30. Başkanı için sandık başına gitti.

İlk turda 317 ve ikinci turda 321 oy alan AKP ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş çoğunluğu sağlayamadı.

İkinci turun ardından Gelecek Partili Serap Yazıcı Özbudun ve DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimin ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy bulunamadığı için üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

İlk turun sonucu:

Numan Kurtulmuş: 317

Tekin Bingöl: 131

Tülay Hatimoğulları Oruç: 51

Cihan Paçacı: 42

Mustafa Yeneroğlu: 16

Serap Yazıcı Özbudun: 20

Can Atalay:3

Geçersiz: 6

İkinci turun sonucu:

Numan Kurtulmuş: 321

Tekin Bingöl: 131

Tülay Hatimoğulları Oruç: 51

Cihan Paçacı: 41

Mustafa Yeneroğlu: 15

Serap Yazıcı Özbudun: 21

Can Atalay: 3

Geçersiz: 3

Adaylar

Başkanlık için 7 milletvekili aday gösterildi. AKP ve MHP Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. İYİP de İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay oldu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.