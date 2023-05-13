Meclis Başkanı Şentop: Seçimler olgunluk, sükûnet içerisinde geçecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da esnaf ve belediye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre konuşmasında yarın yapılacak seçimlere değinen Şentop, "Ben seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç itibarıyla seçimin kaybedeni olmaz, kazanan olur. Türkiye'nin kazanacağını ve bu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Milletimiz büyük bir olgunluk içerisinde bugüne kadar, 1950'den sonra 110 civarında seçim yapmıştır. Bu seçimler olgunluk içerisinde, sükunet içerisinde geçecektir ve milletimiz de seçim sonucu ortaya çıkan sonuca razı olacaktır. Hayırlı olsun" diye konuştu.