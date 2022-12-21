Meclis AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla tatil edildi: 'Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor'

AKP, Meclis’in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını ilişkin öneride bulundu. AKP'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin de desteğiyle kabul edildi. Öneriye dair konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz" dedi.

AKP, gelecek hafta yasama faaliyetlerine bir hafta süreyle ara verilmesi için bugün TBMM Genel Kurulu'na öneride bulundu.

'Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor'

AKP'nin verdiği öneriye ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

“Elimde AK Parti Grubu’nun grup önerisi var, bu birazdan oylanacak. Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz’. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis’ten geçecek’ diye. Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. Biz, emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir ayrımı, herhangi bir kısıtlamayı, özellikle yaş sınırlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. MHP’nin 5 yıl önce, 4 yıl önce verilmiş kanun teklifi var. 4 yıldır insanlar bunu bekliyorlar. Siz dediniz ki ‘Seçimi kaybedeceğimizi bilsek geçirmeyeceğiz’. Onlar da size uydular, gördünüz seçim gidiyor, ‘Şimdi getireceğiz’ dediniz ama 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca, sözleşmelilere kadro sözünüz var, sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz.

'Komisyonu kurmadan gidiyorsunuz'

Kendi çıkardığınız kanun, ‘Ombudsman raporu o sene içinde ele alınır’ diyor, ombudsman raporunu görüşmeden gidiyorsunuz. Ayrıca, Özlem Zengin mevkidaşımız söz verdi, ‘Çocuk istismarına ilişkin olarak komisyon kuracağız’ dedi. Komisyon önergelerini tüm partiler verdi. Önergenizi vermeden, komisyonu kurmadan gidiyorsunuz. CHP olarak gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme... 32 binde olanın 80 bin liraya getirilmesi gerekiyor, ama bunu yapmadan; 70 bin olan dilimin 200 bin yapılması gerekiyor, bunu yapmadan gidiyorsunuz. Bu ne yapıyor? Brüt 10 bin lira maaş alan bir kişiden yılda 16 bin lira fazla vergi almak demek. ‘Bu düzenlemeyi yapalım, bu insanları bu karda kışta, bu yoksullukta 16 bin lira ek vergi yükünden kurtaralım’ diyoruz, yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca kış geldi, kaynak bulamıyorsunuz.

'Buna da ‘evet’ demeden gidiyorsunuz'

Elimizde promosyon yasa teklifi var. Bu şu demek; özel sektörde çalışan ile banka arasına patron giriyor ve çalışanın promosyon hakkına el koyuyor, en çok çağrı merkezlerinde ama birçok yerde. Dedik ki kanun teklifi verelim, aradan işveren çıksın, patron çıksın, doğrudan promosyon ödensin. Tek başına karar veren emekli 9 bin lira promosyon alıyorken hem maaşı ondan yüksek olacak hem de bütün çalışanlar için yapılacak bir pazarlık belki 15 bin lira bir ödemeyi getirebilir. Bu nedir? Bu sene doğal gaz faturasıdır, elektrik faturasıdır, su faturasıdır, varsa kömür gideridir, ısınma gideridir. Çayın taşıyla çayın kuşunu vuralım, patronu aradan çıkaralım ama buna da ‘evet’ demeden gidiyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz.”

AKP’nin önerisi, MHP milletvekillerinin de desteğiyle Genel Kurul’da kabul edildi. Buna göre; Meclis 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olacak. Meclis’teki yasama faaliyetleri ocak ayında yeniden başlayacak.