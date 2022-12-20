CHP'li Özel: HDP Eş Genel Başkanlarına yapılan abluka sivil siyasete alan bırakmamaktır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Kadıköy'deki yürüyüşte bir polisin eski HDP milletvekili ve HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasına ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Özel, "Bir partinin ilçe başkanı siyaseten kıymetli, diğer partinin eş genel başkanı siyaseten ablukaya alınabilir olursa Anayasa'yı ihlal edersiniz" dedi.

Özel'in konuya ilişkin konuşması şöyle:

"Görüntüleri izledim, vicdanım sızladı. Bir partinin il başkanı, o partinin o ildeki kurumsal kimliği demek. O tokat, sivil siyasete atıldı. O tokat, bir kişiye değil, 600 milletvekiline, geçmişte milletvekilliği yapan herkese atıldı. HDP Eş Genel Başkanlarına yapılan abluka sivil siyasete alan bırakmamaktır. Bir partinin genel başkanının ilçe binasına girmesine izin vermemek ne demek? Bunların kabul edilebilir tarafı yok. Kimin başına geldiğine bakarak tepkinizi değiştirmeye çalışırsanız, bir partinin ilçe başkanı siyaseten kıymetli, diğer partinin eş genel başkanı siyaseten ablukaya alınabilir olursa Anayasa'yı ihlal edersiniz. Bu, doğru bir yaklaşım değil. HDP'ye diğer siyasi partiler gibi ayrımsız, eşit saygı duyuyoruz. Devletin tüm organlarının bu saygıyı duyması, iktidarın ve hükümettekilerin sorumluluğunda."